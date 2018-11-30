Obradovic: Barcelona'nın sadece Milano ve Real Madrid'e karşı kazandıkları maçları izlemek bile yeterli

Obradovic, 40 dakika boyunca konsantre olmaları gerektiğine değinirken, Datome ise normalden daha güçlü bir oyun ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

Zeljko Obradovic, "Barcelona'ya karşı Palau Blaugrana'daki hiçbir karşılaşma kolay değildir. Özellikle de sezonun bu dönemi için bunu söyleyebiliriz, çünkü son maçlarda çok iyi oynuyorlar. Sadece Milano ve Real Madrid'e karşı kazandıkları maçları izlemek bile yeterli. Bu nedenle 40 dakika boyunca konsantre olmaya çalışmalı ve nasıl oynamamız gerektiğini anlamalıyız. Barcelona'nın savunmadaki ve hücumdaki agresifliğine hazırlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Luigi Datome ise, "Şu anda çok iyi durumda olan bir takıma karşı oynayacağız. Bu sezon evlerinde hiç kaybetmediler. Çok iyi oynuyorlar. Geniş bir kadroya sahipler ve çok sayıda oyuncuyla oynayabiliyorlar. Doğru kimyayı buldular ve iyi bir performans sergiliyorlar. Fiziksel olarak her zaman olduğu gibi, hatta normalden de daha güçlü bir oyun ortaya koyabilmeliyiz. Buradan galibiyetle çıkabilmek için konsantre olmalı ve gerekli sertliği sağlamalıyız" dedi.