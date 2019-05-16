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Obradovic: Kafamdan neler mi geçiyor. O konuya bir girersem...

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde karşılaşacak Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic ile Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, zorlu bir maç oynayacaklarını ancak kazananın kendi takımları olacağını savundu.

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İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde yarın başlayacak Dörtlü Final'in  Plaza de Espana'da düzenlenen basın toplantısına, Avrupa Ligi Başkanı ve Üst  Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Rusya'dan CSKA  Moskova ve İspanya'dan Real Madrid takımlarının başantrenörleri ile birer oyuncu  katıldı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, Dörtlü Final'e lider olarak  geldiklerini hatırlatarak, "28 galibiyetle buraya geldik. 29 ve 30. galibiyetlere  ihtiyacımız var. Takımıma güveniyorum. Anadolu Efes ikili oyunları çok iyi  oynuyor. Biz de Dörtlü Final seviyesinde savunma yapacağız. İkili oyunu çok iyi  oynayan 5-6 oyuncuları var. Önce yarı final oynayacağız. Muhteşem bir takıma  karşı. Yarınki maçtan sonrasını düşüneceğiz." diye konuştu.

Obradovic, sakatlıklarını bulunan Jan Vesely ve Nikola Kalinic'le  ilgili de sarı-lacivertlilere müjdeli haber vererek, "Sakat oyuncularla ilgili  kafanızdan ne geçiyor?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Kafamdan neler mi geçiyor. O konuya bir girersem, epey zamana  ihtiyacımız olur. 2 oyuncum kesinlikle yok, Datome ve Lauvergne. Kalinic ve  Vesely, takımla antrenmanlara başladı ama bu daha da büyük tehlike olabilir.  Sadece bir iki antrenmanla nasıl bir performans serileyeceklerini bilemiyoruz ama  ikisi de katkı vermek istiyor."

Sarı-lacivertlilerin, Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, en iyi  şekilde yarı final maçına hazırlandıklarını anlatarak, "Bu sezon Anadolu Efes'le  6 defa oynadık. Tabii ki iki takım birbirini çok iyi tanıyor. Nasıl tedbirler  alacağımızı da biliyoruz. Şunun sözünü verebilirim, 40 dakika boyunca müthiş bir  mücadele vereceğiz. İlk defa Dörtlü Final'e kalacakmış gibi mücadele edeceğiz."  ifadelerini kullandı.

Ataman: "Avrupa'nın en iyisi olmak için mücadele edeceğiz"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, şampiyon olmak için mücadele  edeceklerini dile getirdi.

Geçen sezonu 16. ve son sırada bitirdiklerini hatırlatan Ataman,  "Geçtiğimiz sezonun sıralamasını tersine çevirebiliriz. Burada olmaktan büyük  memnuniyet duyuyoruz. Her takım keyif aldı ama benim takımım gerçekten çok keyif  aldı. Beklenen günler geldi. Avrupa Ligi'nin gelmiş geçmiş en iyi antrenörü ve  sezonun en iyi takımına karşı oynayacağız. Kendimize güveniyoruz ve yapacağız."  şeklinde konuştu.

Uzun bir aradan sonra Dörtlü Final'de hem kendisinin hem de takımının  yer alacağı hatırlatılması üzerine Ataman, şunları kaydetti:

"Diğer koçlarla uzun zaman sonra bir aradayız ama Türkiye'de  Obradovic'i her gün görüyorum. Onun için çok büyük heyecan yok ama gurur var. İki  Türk takımının burada olması, ekol olan Anadolu Efes'in yıllar sonra hak ettiği  Dörtlü Final'e çıkması benim için gurur kaynağı. Avrupa'nın en iyisi olmak için  mücadele edeceğiz."

Ataman, "Şampiyon olursanız planınız ne?" sorusuna ise gülerek, "Evet,  planım var. Pazartesi günü Ibiza'ya gidip orada kutlayacağız sonra Türkiye'ye  dönüp mücadelemize devam edeceğiz." cevabını verdi.

Play-off çeyrek final serisinde Barcelona Lassa'yla oynanan üçüncü maç  öncesi "Kazanacağız." şeklinde attığı twitin hatırlatılması üzerine Ataman, "Twit  atmak bir his meselesi. Barcelona maçı öncesi laf olsun diye atmadım Daha maça  çok var, hissedersem tabii atarım." dedi.

Lacivert-beyazlıların, Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic de çok  heyecanı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"40 dakika boyunca elimden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışacağım.  Geçtiğimiz yıl Zalgiris'te oynarken Fenerbahçe'ye kaybetmiştim. Orada zorluğu  gördüm. Geçtiğimiz sezon Ali Muhammed'i durduramamıştık. Şu an bazı sakatlıklar  yaşasalar da iyi bir takım Fenerbahçe. Biz de iyi bir takımız ve sonuna kadar  mücadele edeceğiz. Bu tip maçları oynayabileceğimizi göstereceğiz."

Itoudis: "Yarın müthiş bir takıma karşı oynayacağız"

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, yarın karşılacakları Real  Madrid'in müthiş bir takım olduğunu söyledi.

Burada olmanın bambaşka bir duygu olduğunu anlatan Itoudis, "Yarın  müthiş bir takıma karşı oynayacağız. Şu an şampiyonluğu düşünmüyoruz, tek  düşündüğümüz bir sonraki antrenman." ifadelerini kullandı.

Çeyrek final serisinde Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak Fernando  Buesa Arena'da Baskoni'ya karşı 2 maç yaptıkları hatırlatılması üzerine Yunan  başantrenör, "Baskonia gibi müthiş bir takıma karşı seriyi kazandığımızda,  oyuncularıma bu salonda maç yapmanın Dörtlü Final'de bize avantaj sağlayacağını  söyledim." değerlendirmesinde bulundu.

Rus ekibinin ABD'li pivotu Kyle Hines ise sezon boyunca burada olmak  için çok mücadele ettiklerini ve İspanya'ya şampiyon olmaya geldiklerini  kaydetti.

Laso: "Büyüdüğüm şehirde olmak gurur verici"

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, çocukluğunun geçtiği  Vitoria-Gasteiz şehrinde Dörtlü Final'de olmanın gururunu yaşadığını aktardı.

Vitoria-Gasteiz'in bir basketbol şehri olduğunu vurgulayan Laso, şu  ifadeleri kullandı:

"Ben bu şehirde büyüdüm. Damarlarında, kanında basketbol dolaşan bir  şehir burası. Dörtlü Final'in burada düzenleniyor olmasından, büyük bir gurur  duyuyorum. Dörtlü Final'e katılmayı hak kazandıysanız, ekstra bir motivasyona  gerek yok. Biz hazırız. Evet, ben buralıyım ama bu çok bir şey ifade etmiyor.  Normal sezonda CSKA Moskova'ya iki maçı da kaybettik ama yarın kim daha çok  istiyorsa o kazanacak."

İspanyol temsilcisinin Arjantinli oyun kurucusu Facundo Campazzo ise  Dörtlü Final'de olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını belirtti.

Bertomeu: "Avrupa Ligi'nin gelirleri son 3 sezonunda 2,4 katı arttı"

Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi Jordi Bertomeu, ligin  gelirlerinin son 3 sezonda 2,4 katı arttığını anlattı.

Bir kez daha Dörtlü Final organizasyonunda basketbolseverlerle  buluştukları için mutlu olduğunu dile getiren Bertomeu, "Damarlarında basketbol  dolaşan bir şehir Vitoria-Gasteiz. Olağanüstü bir 7 ay yaşadık. En olağanüstü  sezonlardan birine şahitlik ettik. Çok iyi maçlar, muhteşem oyuncu performansları  gördük, koçların ustalıklarına tanıklık ettik. Basketbolseverlerin vermiş olduğu  olumlu tepkilerde, lig formatına geçmemizin ne kadar doğru olduğunu gösterdi."  şeklinde konuştu.

Bu sezon salonlarda 2 milyondan fazla taraftarın maçları izlediğini  anlatan Bertomeu, "200'e yakın ülkede de maçlar yayımlandı. Digital  platformlarımız rekorlar kırdı. Basketbolseverleri çok daha iyi ve fazla  basketbolla buluşturmak istiyoruz.  Avrupa Ligi'nin gelirleri son 3 sezonunda 2,4  katı arttı. Çok güçlü bir platform olduk. Gelecek için baktığımızda da 2 yeni  takım daha aramıza katılacak. Önümüzdeki sezon sahada çok daha fazla hikaye  yazılacak. Son şampiyon burada. Yeni bir takım olan Anadolu Efes burada.  Takımlara bir kez daha başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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