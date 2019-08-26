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Falcao'dan sonra Galatasaray'a ikinci Kolombiyalı: Johan Mojica

Sol bek arayışlarına devam eden Galatasaray, İspanya 2.Lig'de Girona forması giyen Johan Mojica ile ilgileniyor.

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TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam Konyaspor karşısında maçı koparamayan ve 10 kişi kaldıktan sonra bir de 90+5’te kalesinde gol gören Galatasaray’da sarı kırmızılı ekibin kadro mühendisliği yeniden tartışma konusu olurken, Fatih Terim’in kaybedilen 2 puanın ardından Falcao sözlerinin altında yatan sitem dolu sözleri dikkat çekti.

GALATASARAY NAGATOMO VE BELHANDA İLE YOLLARINI AYIRABİLİR

FFP kriterlerinden dolayı Falcao transferini maliyetli bulan ve aslında bir stoper ile bir orta saha istediğini açıkça belirten Terim’in bazı oyuncularıyla yollarını ayırması beklenirken, bu oyuncuların ilk etapta Yuto Nagatomo’yla Younes Belhanda olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da iyi bir performans ortaya koymasına rağmen yaşı, temposu gereği gözden çıkarılan Yuto’nun her an Serie A’ya dönebileceği konuşulurken, Belhanda’nın ise Arabistan kulüplerinden ciddi teklifler aldığı bildirildi.

CİMBOM MOJİCA'YI TAKİP EDİYOR

Fizik kapasitesi yeterli, tempolu ve genelde son çizgiye inerek ileri uçtaki takım arkadaşlarını pozisyona sokabilecek bir sol bek arayan Galatasaray’ın İnter forması giyen Dalbert’le ilgilendiği iddia edilirken, sarı kırmızılı yönetimin İngiltere, İspanya ve Fransa’da da arayışlara koyulduğu kaydedildi. Geçtiğimiz sezon La Liga’da mücadele eden Kolombiyalı yıldız Johan Mojica’yı gündemine alan Fatih Terim’in 27 yaşındaki futbolcuya sıcak baktığı anlaşılırken, Şükrü Hanedar’ın Girona’yla masaya oturup tecrübeli oyuncuyu kiralamak için kolları sıvayacağı belirtildi.

Granada ve Marsilya’nın da yakından takip ettiği Mojica 8 kez milli takıma seçilirken, yetenekli sol bek geçen sene 5 milyon Euro karşılığında Girona’ya transfer olmuştu.

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