Obradovic'ten Sloukas açıklaması: Doğal gelişen bir olay bu ve benim işimin bir parçası

Sarı-lacivertli basketbol takımının başarılı Sırp çalıştırıcısı Obradovic, AA muhabirine takımın bu sezonki hedeflerinden, hayata dair birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli başantrenör, "Elinizde bir fırsat olsa neyi değiştirmek isterdiniz?" sorusuna, şu cevabı verdi:

"Ekonomik açıdan hiç adalet yok. Bu yüzden varlıklı sınıfla fakir sınıf arasında çok büyük fark var. Her insan normal ve iyi bir hayatı hak ediyor. Kiminle konuşsanız bunda hemfikirdir ama insanlara yardım etme konusunda kimse reaksiyon göstermiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun hayatta bir daha görmek istemeyeceğim tek şey savaş olurdu. Dünyada bir kara bir de güzel taraf vardır. Problemler nerede başlıyor, kimden kaynaklanıyor. Bunu anlamak çok kolay. Kim provake ediyor. Günün sonunda hep alt sınıf, daha fakir olan insanlar fatura ödüyor."

Maccabi FOX maçındaki molayla ilgili

Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde İsrail deplasmanında yaptıkları Maccabi FOX maçında aldığı mola sırasında oyuncularına yaptığı sert ikaza da açıklık getirdi.

Sarı-lacivertli takım 38-30 gerideyken alınan bir molada oyuncularıyla kurduğu iletişimin çok fazla konuşulmasıyla ilgili Obradovic, şunları kaydetti:

"Burada en önemli nokta güvendir. Oyuncularım bana güveniyor ben de onlara güveniyorum. Molalar çok kısa süreler. Oyuncularıma 1 dakika gibi kısa bir sürede sahada daha iyi olmaları için bir şeyler söylemem lazım. Onlar da bunu çok iyi biliyorlar ve benim ne istediğimi anlıyorlar. Bu oyuncularımla aramda olan bir şey. Doğal gelişen bir olay bu ve benim işimin bir parçası. Bazen ekstra motivasyon sağlamam gerekiyor. Hiçbir zaman maçtan önce 'molada bunu söylemeliyim' diye düşünmüyorum. Çoğu durumda da konsantre oluyorlar ve vermek istediğim mesajı çok net alıyorlar. Benim konuşmalarda onları motive etmem gerekiyor. İşimizdeki en önemli şey 40 dakika boyunca yüksek konsantrasyona sahip olmamız lazım. Çok kolay bir şey değil ama bunu yapmamız gerekiyor."