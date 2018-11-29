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Obradovic'ten Sloukas açıklaması: Doğal gelişen bir olay bu ve benim işimin bir parçası

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, eline bir imkan geçmesi durumunda hayatta düzeltmek istediği en önemli şeyle ilgili, 'Dünyanın neresinde olursa olsun hayatta bir daha görmek istemeyeceğim tek şey savaş olurdu.' dedi.

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Sarı-lacivertli basketbol takımının başarılı Sırp çalıştırıcısı  Obradovic, AA muhabirine takımın bu sezonki hedeflerinden, hayata dair birçok  konuda açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli başantrenör, "Elinizde bir fırsat olsa neyi değiştirmek  isterdiniz?" sorusuna, şu cevabı verdi:

"Ekonomik açıdan hiç adalet yok. Bu yüzden varlıklı sınıfla fakir  sınıf arasında çok büyük fark var. Her insan normal ve iyi bir hayatı hak ediyor.  Kiminle konuşsanız bunda hemfikirdir ama insanlara yardım etme konusunda kimse  reaksiyon göstermiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun hayatta bir daha görmek  istemeyeceğim tek şey savaş olurdu. Dünyada bir kara bir de güzel taraf vardır.  Problemler nerede başlıyor, kimden kaynaklanıyor. Bunu anlamak çok kolay. Kim  provake ediyor. Günün sonunda hep alt sınıf, daha fakir olan insanlar fatura  ödüyor."

Maccabi FOX maçındaki molayla ilgili

Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde İsrail deplasmanında yaptıkları Maccabi  FOX maçında aldığı mola sırasında oyuncularına yaptığı sert ikaza da açıklık  getirdi.

Sarı-lacivertli takım 38-30 gerideyken alınan bir molada oyuncularıyla  kurduğu iletişimin çok fazla konuşulmasıyla ilgili Obradovic, şunları kaydetti:

"Burada en önemli nokta güvendir. Oyuncularım bana güveniyor ben de  onlara güveniyorum. Molalar çok kısa süreler. Oyuncularıma 1 dakika gibi kısa bir  sürede sahada daha iyi olmaları için bir şeyler söylemem lazım. Onlar da bunu çok  iyi biliyorlar ve benim ne istediğimi anlıyorlar. Bu oyuncularımla aramda olan  bir şey.  Doğal gelişen bir olay bu ve benim işimin bir parçası. Bazen ekstra  motivasyon sağlamam gerekiyor. Hiçbir zaman maçtan önce 'molada bunu  söylemeliyim' diye düşünmüyorum. Çoğu durumda da konsantre oluyorlar ve vermek  istediğim mesajı çok net alıyorlar. Benim konuşmalarda onları motive etmem  gerekiyor. İşimizdeki en önemli şey 40 dakika boyunca yüksek konsantrasyona sahip  olmamız lazım. Çok kolay bir şey değil ama bunu yapmamız gerekiyor."

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