Ocak ayına kadar Koeman
Fenerbahçe yönetimi hoca arayışlarında acele etmezken, bir süre daha Hollandalı çalıştırıcıyla devam kararı aldı.
- StarSpor
KANARYA’DA Teknik Direktör Phillip Cocu’nun görevine son verilmesinin ardından geçici bir süre için takımın başına geçen yardımcı antrenör Erwin Koeman’ın Ocak ayına kadar görevde kalması bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin yeni teknik direktör konusunda hata yapmamak için aceleci davranmadığı ve alternatifler içinden en iyisini seçmeye çalıştığı belirtildi. Yönetim bu nedenle devre arasına kadar Koeman ile yola devam edilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Çok ters sonuçlar alınmazsa Hollandalı çalıştırıcı görevine en azından 9 maç daha devam edecek.
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