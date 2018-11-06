Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ocak ayında 3. forvet durumuna düşecek Cenk Tosun'a Beşiktaş'ın kapıları ardına kadar açıldı

Everton’da yıldızı parlayan Richarlison’un ilk 11’de sürekli oynaması için Silva’ya yoğun baskı var. Barbosa da Ocak’ta Everton’a gidiyor. Beşiktaş Cenk’i kiralamakta istekli.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NEGREDO’YU satan Vagner Love, Mustafa Pektemek ve Larin’den de verim alamayan Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun’u yuvaya döndürmek için girişimlerde bulunuyor. Yönetim ve Şenol Güneş’in transferine en sıcak baktığı isim de Cenk Tosun. Çünkü onun gelmesi halinde uyum sorunu yaşamayacağı, camiayı havaya sokacağı ve pozitif enerji vereceği görüşü de hakim. Everton’dan oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması ve daha sonra gelişmelere göre yol haritası belirlenmesi fikri ön plana çıkıyor. Vagner Love’ın da ocakta Santos’a satılması çok güçlü bir olasılık.

GABİGOL’LE FLÖRT EDİYORLAR

Cenk cephesinde de Beşiktaş’a karşı bir dönüş olasılığına sıcak bakılıyor. Çünkü milli golcünün Everton’da ilk 11’de şans bulması her geçen gün zorlaşıyor. 9 maçta 6 gol atan 21 yaşındaki Richarlison’u ilk 11’de sürekli oynaması için Teknik Direktör Silva’ya kamuoyundan yoğun baskı var. Everton tarafı, Cenk’in artık kulübün hedeflerini karşılayacak potansiyelde olmadığını savunuyor. İngiliz ekibinin ara transferde Inter’den Santos’a kiralık verilen Gabriel Barbosa’yı da 30 milyon euro karşılığında ara transferde renklerine bağlayacağı ihtimali var. Bu konuda da görüşmeler sürüyor.

(Akşam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Herkül´ün sopası´ tarihi gözetleme kulesinde

´Herkül´ün sopası´ tarihi gözetleme kulesinde

Son model arabanın koltuğunu parçaladı! İçinden bakın neler çıktı neler?

Son model arabanın koltuğunu parçaladı! İçinden bakın neler çıktı neler?

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

Şans eseri zengin oldu

Şans eseri zengin oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA