Napoli'de kadro dışı bırakılan Victor Osimhen'i kadrosuna katarak tüm dünyanın gündemine gelen Galatasaray, Nijeryalı golcüsünü ocak ayında kaybedebilir. Sarı kırmızılıların, İtalyan ekibi ve oyuncuyla yaptığı anlaşmada herhangi bir fesih maddesinin olmadığı biliniyordu. Fakat İngiltere'nin önde gelen gazetesi The Guardian, Osimhen'in yeni yılda Cim-Bom'dan ayrılabileceğini yazdı. Haberde konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Galatasaray, en çok kazanan oyuncularından biri olan Wilfried Zaha'yı bir sezonluk kiralık olarak Lyon'a gönderdi.

BAŞKA KULÜPLER DE TAKİP EDİYOR

Osimhen'in maaşını karşılayacakları ve kiralık ücreti ödemeyecekleri öğrenildi. Napoli, 25 yaşındaki oyuncunun kontratını 2027'ye kadar uzatarak serbest kalma maddesini Osimhen'in isteği doğrultusunda 75 milyon euro olarak belirledi. Kiralama sözleşmesinin içeriğinde fesih maddesi bulunduğu anlaşılıyor. Chelsea veya oyuncuyu takip eden başka bir kulüp, Victor'un serbest kalma bedelini karşılarsa yıldız oyuncu Türkiye'deki kariyerini ocak ayında tamamlayacak. Bu durumda Galatasaray da gelir elde edecek. Chelsea, aradığı forveti bulamazsa ocak ayında bu seçeneği değerlendirecek.

OYUNCU DA ADA'YA GİTMEK İSTİYOR

Osimhen'in müzakereler sırasında Stamford Bridge'e taşınmaya istekli olduğu düşünülüyor. Şu anda Galatasaray'ın golcüsü olan Osimhen, Türkiye'nin en üst liginde ve UEFA Avrupa Ligi'nde yeteneklerini sergileyecek. Yıldız oyuncu, yaptığı açıklamada performansıyla kendisini taraftarlara adayacağını söyledi. Şimdiden kahraman gibi karşılanan Osimhen'in sahaya çıkacağı ilk maç Türkiye'de heyecanla bekleniyor." The Guardian'da yer alan bu haberde Osimhen'in ocak ayında ayrılacağı yazılsa da Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada herhangi bir fesih maddesi belirtilmedi.