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Spor

Ocak fırtınası Ndiaye

SEZONA şampiyonluk parolası ile başlayan ancak sürpriz puan kayıpları ile hedefinin biraz gerisinde kalan Trabzonspor ikinci devrede bu tür kazalara uğramamak için harekete geçti.

Star Spor18.12.2019  23:22 - Güncelleme: 18.12.2019  23:22

Ocak ayında nokta atışı yaparak 1-2 oyuncu alacak olan Bordo-Mavililer’in listesinin ilk sırasında yer alan futbolcu belli oldu. Trabzonspor’un gözdesi, bir dönem Osmanlıspor ve Galatasaray formasını da giyen ve şu anda Stoke City’de oynayan Badou Ndiaye. The Telegraph, Premier Lig ekiplerinden Stoke City’nin Badou Ndiaye’nin maaş yükünden kurtulmak için Senegalli futbolcuyu gözden çıkardığını ve Trabzonspor’un 48 saat içerisinde Ndiaye’yi Türkiye’ye getirebileceğini yazdı. Haberde transferin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralamayla gerçekleşebileceği bilgisine yer verildi.

Türkiye oyunun dışına itilmek istendi ama planları bozdu

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