Ocak'ta Aslan'a üç takviye

laşırken, Galatasaray’ın gündeminde 3 ismin öne çıktığı öğrenildi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da devre arasında transfer yapılacağını doğrularken, Sarı-Kırmızılı takımın iki golcü ve bir stoper için zemin yokladığı belirtildi. CimBom yönetimi stoper mevkisinde düşündüğü Den Haaglı Wilfried Kanon için Hollanda ekibinin Ajax’a 5-1 yenildiği lig maçına scout ekibinden bir kişiyi gönderdi. Terim, gelecek rapora göre bu oyuncu ile ilgili karar verecek. CimBom forvet için de Akhisar ile yollarını ayıracak olan Seleznyov ile Başakşehir’in etkili ismi Emmanuel Adebayor’u kadrosuna katmak istiyor. Seleznyov’un transferi bitti gibi görülürken, Adebayor için görüşmelere devam ediliyor.