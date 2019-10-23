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KARTAL’DA ligin geride kalan bölümünde en büyük eksiklik olarak santrfor mevkisi göze çarparken yeni yönetimin ilk olarak bu bölgeye takviye yapmayı planladığı öğrenildi. Burak’ın sakatlığı durumunda hücumda büyük sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlı takımın hedefindeki isim ise Cenk Tosun. 2018’de devre arasında Everton’a satılan golcü oyuncunun yuvaya dönmesi için girişimlere başlayan yönetim, kısa süre içerisinde bu transferi sonuçlandırmayı düşünüyor...