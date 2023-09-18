İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2023 Pazartesi / 4 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0245
  • EURO
    28,8317
  • ALTIN
    1675.46
  • BIST100
    7899.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ödenecek rakam belli oldu! Stefan Kuntz'a 1.2 milyon euro fesih bedeli
Spor

Ödenecek rakam belli oldu! Stefan Kuntz'a 1.2 milyon euro fesih bedeli

Milli takımda Alman çalıştırcı Stefan Kuntz dönemi sona erdi. TFF'nin Alman teknik adama ödeyeceği rakam belli oldu. Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Stefan Kuntz'a 1.2 milyon euro fesih bedeli ödenecek.

Sabah18 Eylül 2023 Pazartesi 09:45 - Güncelleme:
Ödenecek rakam belli oldu! Stefan Kuntz'a 1.2 milyon euro fesih bedeli
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Ermenistan beraberliği sonrası koltuğu sallanan Kuntz'un Japonya yenilgisi son maçı oldu.

TFF yönetimi, Stefan Kuntz'un görevine son verirken, Alman hocaya ödenecek sözleşme fesih bedeli de ortaya çıktı.

STEFAN KUNTZ'A 1.2 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre TFF, 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi olan Stefan Kuntz'a, bu tarihe kadar olan alacaklarını ödeyecek. Söz konusu rakamın 1.2 milyon Euro olduğu belirtildi.

STEFAN KUNTZ'UN İSTATİSTİKLERİ

Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takımı'yla toplam 20 maça çıktı. 60 yaşındaki teknik adam 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak maç başına 1.95 puan ortalaması yakaladı.

  • stefan kuntz
  • a milli futbol takımı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.