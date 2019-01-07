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Odion Ighalo için dev kapışma

Alan’ı bitiren Sarı-Kırmızılılar, Yatai Kulübü’nün golcüsü Ighalo’ya da kancayı attı. Ancak Nijerya basınına göre bu transferdeki en büyük sıkıntı ezeli rakibi F.Bahçe.

  • Akşam
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ARA transfer dönemi sürerken Nijerya basınından Odion Ighalo’yla ilgili bir iddia geldi. Çin ekibi Changchun Yatai formasını giyen golcü futbolcu için Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rekabette olduğu belirtildi. Nijeryalı santrfor Ighalo, daha önce de iki ezeli rakibin gündemine gelmişti. “Allnigeriasoccer.com”un okuyucularıyla paylaştığı habere göre; yeniden Avrupa’ya dönmek isteyen Ighalo, bu sebeple Türkiye’ye son derece sıcak bakıyor. 

AÇIĞI ÇİN’DEN KAPATACAKLAR

Haberde oyuncu için en ciddi tekliflerin Fenerbahçe ve Galatasaray’dan geldiği ve görüşmelerin halen sürdüğü ifade edildi. 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 28 maçta 21 gol kaydetti ve 1 asist yaptı. Takımıyla 2020’ye kadar mukavelesi bulunuyor. Ayrıca Yatai Kulübü’nün 1 sene daha tek taraflı opsiyon hakkı bulunuyor. 1.83 boyundaki yıldız futbolcu konusunda Galatasaray bütün şartlarını zorluyor. Eren’i de satış listesine koyan Cim-Bom’da daha önce 1 değil 2 forvet alınacağı açıklanmıştı. Eğer Ighalo da bitirilirse, santrfor açığı komple Çin’den karşılanmış olacak. Alan ve Ighalo’nun birbirini tanıması da büyük avantaj.

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