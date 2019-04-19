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Ofsayt kararı doğru da Llorente'nin golü yanlış!

Tottenham’a finali getiren golde Fernando Llorente’nin top önce koluna, sonra kalçasına çarpıp ağlara gitti. İtalyan VAR hakemi Massimiliano Irrati bunu net veren kale arkası çekimini Çakır’a göstermeyince City elendi.

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ŞAMPİYONLAR Ligi’nde iki İngiliz ekibi M. City ile Tottenham’ın rövanşında bir Türk hakem Cüneyt Çakır görev yaptı. City maçı 4-3 kazanmasına rağmen, ilk maçta 1-0 galip gelen Tottenham tur atladı. Müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmanın kaderini etkileyen 2 önemli pozisyon dün İngiltere’de gündemin bir numarasındaydı. Biri Tottenham’ın 73. dakikada Fernando Llorente ile bulduğu yarı finali getiren 3. gol, diğeri de 90+3’te Manchester City’nin ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmayan gol vuruşu. İki pozisyonu da İngiliz basınına değerlendiren tecrübeli hakemler Cüneyt Çakır’ın kararlarını destekledi. Ünlü emekli İngiliz hakem Mark Halsey, Llorente’nin pozisyonu için şu ifadeleri kullandı:

CÜNEYT ÇAKIR’I SUÇLAYAMAYIZ!

 “Çakır Llorente’nin ağlara giden vuruşunda, doğru tekrarı görseydi golü kesinlikle geçersiz sayardı. Çünkü Llorente önce koluyla müdahale ediyor, ardından top dizine doğru hareketlenip oradan ağlara gidiyor. Yani bunun kasıtlı olduğunu iddia edebilirsin. Ancak Cüneyt Çakır’a gösterilen kamera açısından ele çarpmanın tespiti mümkün değil. Neden kale arkası pozisyonunun Çakır’a gösterilmediği konusunda fikrim yok. Çakır pozisyonun tekrarını izledikten sonra Llorente’nin kalçasına çarptığını söyledi. Niçin tüm kamera açıları verilmedi, açıklanması lazım. Çakır’ı bu açıdan tekrarı izledikten sonra ‘Niye golü iptal etmedin’ diye suçlayamayız. Doğru açı değil.

OFSAYT KARARI ÇOK DOĞRU

Çakır’ın iptal ettiği 90+3’teki goldeki kararının da doğru olduğunu görüyoruz. Raheem Sterling’in topa temasından önce Aguero’nun ofsayt olduğu açıkça görülüyor. Bernardo Silva topa dokunduğunda Aguero aktif alandaydı ve karar doğru.” Ünlü hakem Ion Craciunescu da Çakır’ın kararlarını destekledi. Craciunescu, “Son dakika verilmeyen golde top takım arkadaşı tarafından oynandığında Aguero ofsayt pozisyonunda. Hakemin pozisyonda gol kararı vermemesi son derece doğru” şeklinde konuştu.

(Aksam)

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