Ogan Tarhan: Burak Yılmaz'a yurt dışından teklif var

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve bordo-mavili kulübe alacaklarının ödenmesi için noter aracılığı ile ihtarname çeken Burak Yılmaz için transfer iddiaları arka arkaya gelmeye devam ediyor. Burak Yılmaz, Napoli'ye mi transfer olacak? Türkiye'de başka takımlar da Burak Yılmaz için teklif yaptı mı? Burak Yılmaz'a dair merak edilenlere milli futbolcunun menajeri Ogan Tarhan, Sporx aracılığı ile cevap verdi.

Burak Yılmaz'ın şu anda herhangi bir takımla anlaşmadığını ifade eden Tarhan, "Burak Yılmaz şu anda Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcusu. Napoli ile anlaştığı iddialar gerçek değil, böyle bir görüşme olmadı. Yurt dışında bir kulüp var ama o Napoli değil. Türkiye de bazı teklifler var ancak onlar da şu anda netleşmedi." ifadelerini kullandı.