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Spor

Ogenyi Onazi ile Denizlispor yolları ayırdı

Spor Toto 1'inci Lig'de bu akşam deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Altaş Denizlispor'da orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi ile yollar resmen ayrıldı.

DHA10 Aralık 2021 Cuma 12:20 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 12:20
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Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, prdofesyonel oyuncumuz Ogenyi Onazi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Profesyonel futbol şubesi ve teknik ekibimiz yaptığı değerlendirme sonucunda Onazi ile yolları ayırma kararı vermiştir. Oyuncu kulübümüzden alacaklı olduğu tüm alacaklarını silmiş ve karşılıklı fesih evrakını imzalayarak serbest kalmıştır. Onazi'ye bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Denizlispor'da 2019-2020'un ikinci yarısında da forma giyen Nijerlayı futbolcu, bu sezon başında yeniden Ege ekibiyle sözleşme imzaladı. Denizlispor'la 11 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha 408 dakika sahada kaldı.

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