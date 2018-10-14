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Ogenyi Onazi'den Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Onazi, Nijerya Milli Takımı’nda sakatlık geçirdi. Aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle futbolcunun kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

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Trabzonspor’da sezonun formda isimlerinden olan ve bordo-mavililerin son haftalardaki yükselişinde önemli pay sahibi olan Ogenyi Onazi’den üzücü haber geldi. Nijerya Milli Takımı kadrosuna çağrılan 25 yaşındaki futbolcu, milli takım kampında sakatlandı.

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Gernot Rohr, yaptığı açıklamada Onazi’nin sağlık durumu üzerine bilgilendirmede bulundu. Rohr “Aşil tendonunda iltihaplanma bulunan Onazi, Tunus’taki maça gelmeyecek” diyerek futbolcunun Libya maçının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Onazi bu sezon bordo-mavili forma ile sekiz lig maçında forma giyerken, bir de gol kaydetmişti.

(Milliyet)

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