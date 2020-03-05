İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,073
  • EURO
    6,7676
  • ALTIN
    321.631
  • BIST100
    110785
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 'Oğlumun Türkiye'de yaptığı iş inanılmaz'
Spor

'Oğlumun Türkiye'de yaptığı iş inanılmaz'

Trabzonspor ile başarılı bir sezon geçiren Kuzey'in Kralı lakaplı Alexander Sörloth'un babası Goran Sörloth, Norveç basınına konuştu.

05 Mart 2020 Perşembe 09:39 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 09:39

Trabzonspor'un sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'den kiraladığı Alexander Sörloth, Bordo-Mavili takım ile başarılı bir sezon geçiriyor. Norveçli golcünün babası Goran Sörloth, Norveç basınına oğlu ve Trabzonspor ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Baba Sörloth Trabzonspor için; "Trabzonspor harika bir takım. Etrafında her zaman onu bulmak için çabalayan takım arkadaşları var. Birbirlerine bakıyor ve takım gibi oynuyorlar" dedi.

"ŞİMDİ YAPTIKLARI İNANILMAZ"

Baba Sörloth oğlu için; "Zor zamanlar geçirdiği oldu ama bununla başa çıkmayı öğrendi. Premier Lig'deki zor günlerden sonra, Türkiye'de yaptığı iş inanılmaz" dedi.

Alexander Sörloth, şu anda Süper Lig Gol Krallığı'nda zirvede yer alıyor. Norveçli golcü, bu sezon Bordo-Mavili forma ile çıktığı 23 Süper Lig maçında 19 gol ve 6 asist kaydetti.

(Sporx)

TSK, İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.