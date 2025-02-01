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Spor

OGM Ormanspor evinde kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği Bodrum Basketbol'u 86-66 yendi.

AA1 Şubat 2025 Cumartesi 16:20 - Güncelleme:
OGM Ormanspor evinde kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği Bodrum Basketbol'u 86-66 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Kerem Yılmaz, Furkan Keseratar, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

OGM Ormanspor: Epoupa 3, Manolya Kurtulmuş 19, Aokuso 4, Burke 8, Berger 9, Duygu Özen 4, İdil Türk 12, Zeynep Şevval Gül 10, Esra Ural Topuz 17, Azra Kumsal Yayla

Bodrum Basketbol: Jones 5, Selin Tekin 9, Gizem Tüzen 8, Hollingshed 23, Eslem Güler 4, Sıla Tunçdemir 3, Ayşenaz Harma 6, Zümra Küçük 8, Elif Bati, Belçim Naz Şahinkanat

1. periyot: 21-14

Devre: 48-32

3. periyot: 68-45

  • OGM Ormanspor
  • Bodrum Basketbol
  • Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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