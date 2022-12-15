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Spor

OGM Ormanspor, Polskie Przetwory'i 109-72 mağlup etti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 6 .hafta mücadelesinde temsilcimiz OGM Ormanspor, Polonya temsilcisi Polskie Przetwory'i mağlup etti.

AA15 Aralık 2022 Perşembe 18:57 - Güncelleme:
OGM Ormanspor, Polskie Przetwory'i 109-72 mağlup etti
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 6. hafta maçında OGM Ormanspor, Polonya'nın Polskie Przetwory ekibini 109-72 yendi.

OGM Ormanspor, grubu 5 galibiyet, 1 yenilgiyle lider olarak tamamlayarak üst tura çıktı. Polonya ekibi ise grubu 2 galibiyet, 4 yenilgiyle üçüncü sırada tamamladı.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Dumitru Stasiev (Moldova)

OGM Ormanspor: Damla Gezgin 27, Williams 24, Fatmanur Karakaş, Banu Şimşek 4, Gray 20, Nazlı Gökdemir 13, Öykü Sena Oktan, Sera Özelci 17, Ceren Gökdemir 4

Polskie Przetwory: Krupa 12, Sobiech 7, Zasada 11, Michalek 3, Pyka 23, Nogal 5, Wieczynska 11

1. Periyot: 32-18

Devre: 49-36

3. Periyot: 81-53

  • ormanspor
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  • Basketbol

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