Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2023-2024 futbol sezonu için 65 bin avro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 70 bin avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kullanılması halinde 2025-2026 futbol sezonu için 250 bin avro, 2026-2027 futbol sezonu için 300 bin avro garanti ücret ödenecektir."