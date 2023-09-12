İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2023 Salı / 27 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8931
  • EURO
    28,8281
  • ALTIN
    1653.75
  • BIST100
    8138.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bir yeni transfer daha! Ognjen Bakic, Trabzonspor'da
Spor

Bir yeni transfer daha! Ognjen Bakic, Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübü, serbest statüde yer alan Karadağlı 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ognjen Bakic ile anlaştığını duyurdu.

AA12 Eylül 2023 Salı 13:18 - Güncelleme:
Bir yeni transfer daha! Ognjen Bakic, Trabzonspor'da
ABONE OL

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2023-2024 futbol sezonu için 65 bin avro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 70 bin avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kullanılması halinde 2025-2026 futbol sezonu için 250 bin avro, 2026-2027 futbol sezonu için 300 bin avro garanti ücret ödenecektir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.