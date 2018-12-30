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Ognjen Todorovic ve Jovan Blagojevic, Osmanlıspor'da

Başkent temsilcisi, Bosna Hersek ekiplerinden Zrinjski'nin sol açığı Todorovic ve Zeljeznicar'ın orta saha oyuncusu Blagojevic ile el sıkıştı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Bosna Hersek  Premier Ligi ekiplerinden Zrinjski'nin sol açığı Ognjen Todorovic ve  Zeljeznicar'ın orta saha oyuncusu Jovan Blagojevic ile anlaştı.
 
Osmanlıspor Genel Menajeri Cenk Karayel, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Todorovic ve Blagojevic ile prensip anlaşmasına vardıklarını, ara  transfer dönemi açıldığında iki futbolcuyla resmi sözleşme imzalayacaklarını  ifade etti.
 
Sol açıkta görev yapan Todorovic, ligde ikinci sırada yer alan  Zrinjski'de bu sezon 17 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. 29  yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Spartak  Trnava'ya bir gol attı.
 
30 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Blagojevic ise dördüncü durumda  bulunan Zeljeznicar'da 14 maça çıktı.

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