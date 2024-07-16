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Spor

Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de mesaiye başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın, sarı lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı.

IHA16 Temmuz 2024 Salı 22:45 - Güncelleme:
Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de mesaiye başladı
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Oğuz Aydın da idmanda yer aldı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Oğuz Aydın ile milli takımdan dönen İrfan Can Kahveci de antrenmanda yer aldı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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