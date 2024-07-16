Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de mesaiye başladı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Oğuz Aydın da idmanda yer aldı.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Oğuz Aydın ile milli takımdan dönen İrfan Can Kahveci de antrenmanda yer aldı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.