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Spor

Oğuz Aydın, Milli Takım'da göz doldurdu

Oğuz Aydın, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan'ı mağlup ettiği iki maçta sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Genç yıldız her iki maçta da skora etki eden tek isim oldu.

24 Mart 2025 Pazartesi 11:50 - Güncelleme:
Oğuz Aydın, Milli Takım'da göz doldurdu
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Türk futbolunun yükselen değeri Oğuz Aydın, Fenerbahçe'deki etkili performansını milli takımda da sürdürdü.

Macaristan maçlarında herkesi kendine hayran bırakan 24 yaşındaki oyuncu yaptığı asistlerle yıldızlaştı.

Genç oyuncu, İstanbul'da oynanan ve ay yıldızlıların 3-1 galip geldiği maçtaki etkili futbolunu, rövanşta da devam ettirdi.

Milli takımdaki ilk resmi maçında Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerin pasını veren Oğuz Aydın, deplasmanda da Arda Güler'in kaydettiği golün asistini yaptı.

HER İKİ MAÇTA DA SKORA KATKI

Milli futbolcu böylece, her iki Macaristan maçında ay yıldızlı takımda skora katkı yapan tek oyuncu oldu.

Budapeşte'deki rövanşta 5 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Oğuz, bu kategoride maçın en iyi performansını gerçekleştirdi.

Sahada kaldığı 71 dakikada yüzde 88 isabetli pas oranıyla oynayan başarılı forvet, 0,36 ile asist beklentisi en yüksek isim olarak dikkati çekti.

Genç oyuncu, İstanbul'daki maçta 4, rövanşta ise 5 kategoride en iyi istatistiğe imza atan ilk 3 oyuncu arasında yer aldı.

Oğuz Aydın, A Milli formayı ilk kez 4 Haziran 2024'te İtalya ile oynanan özel maçta 45 dakika giymişti.

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