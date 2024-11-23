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Spor

Oğuz Aydın: Sabrettim, buna hazırdım

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asist yapan Oğuz Aydın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Kasım 2024 Cumartesi 18:34 - Güncelleme:
Oğuz Aydın: Sabrettim, buna hazırdım
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Fenerbahçe'nin Kayserispor'u mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asist yapan Oğuz Aydın, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Oğuz Aydın yaptığı açıklamada, "Aslında maçtan önce oynayacağımı öğrendim. Kendimi hazır tuttum. Kendimi göstermem gerektiğini düşündüm. Enerjimi yüksek tuttum, bu sahaya da yansıdı." dedi.

Başarılı futbolcu ayrıca, "Sabrettim, çalışmaya devam ettim. Şansımı bekliyordum. Hoca sağolsun şansı verdi. Ben elimden geleni yaptım. Çok iyi bir şey oldu diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

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