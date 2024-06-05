İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2024 Çarşamba / 29 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6445
  • EURO
    35,5717
  • ALTIN
    2443.09
  • BIST100
    10364.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Oğuz Aydın ve Semih Kılıçsoy, ilk kez milli formayı giydi
Spor

Oğuz Aydın ve Semih Kılıçsoy, ilk kez milli formayı giydi

Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İtalya ile golsüz berabere kalan A Milli Futbol Takım'da Oğuz Aydın ve Semih Kılıçsoy, ilk kez milli formayı giydi.

5 Haziran 2024 Çarşamba 01:27 - Güncelleme:
Oğuz Aydın ve Semih Kılıçsoy, ilk kez milli formayı giydi
ABONE OL

EURO 2024 hazırlıkları kapsamında İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Bu karşılaşma, Alanyaspor'un 23 yaşındaki oyuncusu Oğuz Aydın ve Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy için de ayrı bir önem taşıdı.

İLK KEZ FORMA GİYDİLER

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın İtalya karşısında görevlendirdiği Oğuz Aydın ve Semih Kılıçsoy, ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Vincenzo Montella, Oğuz Aydın'a ilk 11'de şans verirken, Semih Kılıçsoy mücadelenin 82. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.