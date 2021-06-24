İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2021 Perşembe / 14 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6703
  • EURO
    10,3723
  • ALTIN
    496.561
  • BIST100
    1411.62
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Oğuz Aydın'dan Alanyaspor'a 5 yıllık imza
Spor

Oğuz Aydın'dan Alanyaspor'a 5 yıllık imza

Alanyaspor, Bucaspor 1928'den 2000 doğumlu futbolcu Oğuz Aydın ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

AA24 Haziran 2021 Perşembe 12:43 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 12:43
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Misli.com 2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928'den Oğuz Aydın'ı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın, tesislerde düzenlenen törenle 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferlere devam ettiklerini belirtti.

Bucaspor 1928'den Oğuz Aydın'ın Alanyaspor ailesine katıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Gelecek vadeden Oğuz kardeşimizin Alanyaspor çatısı altında kendisini geliştirerek hem bize faydalı olacağını hem de kariyerine katkı sağlayacağını umut ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Oğuz Aydın ise burada olmaktan çok mutlu olduğunu, büyük bir camiaya geldiğini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.