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Spor

Oğuz Aydın'dan galibiyet paylaşımı: Gurur verici

Fenerbahçe'nin dün akşam sahasında konuk ettiği Gaziantep FK karşısında sarı lacivertli takımın ilk golünü atan ve galibiyette önemli bir rol oynayan Oğuz Aydın maçın ardından paylaşım yaptı.

3 Aralık 2024 Salı 12:26 - Güncelleme:
Oğuz Aydın'dan galibiyet paylaşımı: Gurur verici
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Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından bir paylaşımda bulundu.

Mücadelede takımının ilk golünü atan Oğuz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu özel formayı giymek ve galibiyetin bir parçası olmak gurur verici. Sahadaki mücadelemizin en büyük gücü, arkamızdaki muhteşem taraftarımızdı. Sizin desteğinizle daha nice zaferlere!" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki futbolcu, bu paylaşımına sarı-lacivert kalp emojileri de ekledi.

Oğuz Aydın'ın bu paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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