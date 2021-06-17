İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2021 Perşembe / 7 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,715
  • EURO
    10,3972
  • ALTIN
    497.126
  • BIST100
    1414.15
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Oğuz Tongsir TSYD'de yeniden başkan seçildi
Spor

Oğuz Tongsir TSYD'de yeniden başkan seçildi

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) yapılan seçimde derneğin bir önceki başkanı Oğuz Tongsir seçimi kazanarak güven tazeledi.

DHA17 Haziran 2021 Perşembe 18:17 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 18:17
ABONE OL

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin olağan seçimli genel kurulu, Levent'te bulunan merkezinde gerçekleştirildi. Mevcut başkan Oğuz Tongsir ile Ahmet Çakır, 3 yıllık dönem için yarıştı. 521 üyenin oy kullandığı seçimde Oğuz Tongsir 416 oy, Ahmet Çakır 101 oy alırken 4 oy ise geçersiz sayıldı.

TSYD Başkanı Tongsir yaptığı açıklamada, "Demokratik bir ortamda seçime gittik. Bir diğer başkan adayımız Ahmet Çakır'a da teşekkür ediyorum. 3 yıl daha görev başındayım. Bu benim son dönemim. Kendimizin yazdığı tüzük ile bir daha başkan adayı olamayacağım ama inanın ki TSYD'nin yükselişi devam edecek. Türkiye çapında bütün arkadaşlarımızla birlikte daha da büyüyeceğiz. Türkiye'nin en büyük basın kuruluşu TSYD olacaktır bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yönetim kurulu arkadaşlarım başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Bu dernek sizin unutmayın, bundan sonra yapacaklarımızı da göreceksiniz" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.