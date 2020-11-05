Oğuz Yılmaz: Denizlispor'da devam edeceğim

AA 05 Kasım 2020 Perşembe 13:21 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 13:21

Süper Lig'de 8 Kasım Pazar günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor'un oyuncuları Recep Niyaz ve Oğuz Yılmaz, bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.



AA muhabirine açıklamada bulunan yeşil-siyahlı futbolculardan Recep Niyaz, 3 yıldır hücum hattında görev yaptığını ve taraftarların tüm eleştirilerine açık olduğunu belirtti.

Bu yıl daha kısır bir dönem geçirdiğini aktaran Recep, "Takıma katkı sağlayamadığım zaman eleştirinin olması normal. Futbol bir nevi istatistik oyunu. Tabela da sizin için olumlu bir sonuç göstermiyorsa, eleştiri gayet normal. Ancak takım olarak genel bir sıkıntımız var. Gençlerbirliği maçı haricinde çok fazla net pozisyonumuz olan bir müsabaka yok. Bu konudaki sıkıntılarımızı çözmeye çalışıyoruz. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Bu sezonun uzun bir maraton olacağına dikkati çeken yeşil-siyahlı oyuncu, "Geçen sene çok kötü bir dönem geçirdik. Küme düşmemize karşın bir şekilde ligde kaldık. Bu sene de kötü başladık ve bunu düzeltmek için çok fazla zamanımız var. Ne kadar erken toparlarsak bizim için iyi o kadar olur. İlerleyen zamanlarda takıma skor anlamında katkı vermek istiyorum." diye konuştu.



Bay geçilen haftaların kötü giden takımlar için artı yönde bir dönüş şansı olduğunu anlatan Recep Niyaz, şu görüşlerini aktardı:

"Eksiklerimizi bu arada gidermeye çalışıyoruz. Hakikaten iyi çalışıyoruz. İyi bir takıma ve kaliteli oyunculara sahibiz. Tek eksiğimiz bu birlikteliği biraz daha iyi şekilde sağlayabilmek. Yeni Malatyaspor maçına çok iyi hazırlanıyoruz ve oradan alacağımız puan yada puanlarla inşallah yolumuza devam etmek istiyoruz. Anadolu takımları için ligde kalmak başarıdır. Bundan sonraki süreçte ligi yukarıda bitirmek bir sonraki hedeftir diye düşünüyorum. Hedefimiz bir an önce toparlanmak. Daha sonra var gücümüzle yukarılara tırmanacağız. Adım adım gidilirse daha gerçekçi bir hedefimizin olacağına inanıyorum."

OĞUZ: "TEK AMACIMIZ MALATYA'DAN 3 PUANLA DÖNMEK"

Denizlispor'un savunma oyuncusu Oğuz Yılmaz, kendilerini maça hazır hale getirmek için takım arkadaşlarıyla iyi bir şekilde çalıştıklarını söyledi.



Bu hafta çok yorulduklarını anlatan Oğuz, "Sağ olsun hocalarımız bizi yordu. Tek amacımız Malatya'dan 3 puanla dönmek. Hedefimiz bu. Son haftalarda iyiye giden bir futbolumuz var. Gol anlamında da pozisyonlara girebiliyoruz artık." açıklamasını yaptı.

Oğuz Yılmaz, takıma yeni gelen oyuncuların çok olduğuna ve uyum sürecini aşmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Önemli isimler de katıldı defans bölgesine. Aramızdaki rekabetin çok olumlu olacağını düşünüyorum. Oynayan kim olursa olsun bu takım için en iyisini yapacağını biliyorum. Benim için de çok iyi oldu rekabet ortamı. Gelen yeni oyunculardan kendimi geliştirmek ve daha iyi yerlere gelebilmek adına güzel şeyler öğreniyorum." şeklinde konuştu.

Ligde çok maçın olduğunu ve kendisine de şans geleceğini düşündüğünü aktaran oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendimi her zaman oynamaya hazır tutuyorum. İnşallah bu sezon iyi geçecek. Önceliğimiz Denizlispor'un daha iyi yerlere gelmesi. Üsttekilerle pek bir puan farkı yok ama aşağılarda 20. sırada gözüküyoruz. İlk önce takımımızı üst sıralara çıkarmak için uğraşacağız. Öncelik Denizlispor'un başarısı. Sezon sonunda kendi önüme bakabilirim. Kulübümle konuşurum. Ben Denizlispor'da çok mutluyum. Burada devam edeceğim. Böyle gözüküyor."