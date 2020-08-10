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Spor

Oğuz Yılmaz Denizlispor'da kaldı

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Yukatel Denizlispor, iç transferde sözleşmesi sona eren Oğuz Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:43 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:43
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor iç transferde Mustafa Yumlu'nun ardından diğer stoperi Oğuz Yılmaz'la da anlaşma sağladı. Yapılan görüşmelerin ardından Oğuz, yeşil-siyahlılarla 3 yıllık sözleşme yeniledi.

Mustafa ve Oğuz'la nikah tazeleyen Denizlispor sağ beki Zeki Yavru'ya da prensipte anlaşma sağladı. Denizlispor'a geçen sezonun devre arasında Balıkesirspor'dan transfer olan 27 yaşındaki Oğuz ilk senesinde Ege ekibiyle 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de 27 maça çıkan deneyimli savunmacı toplam 2369 dakika süre aldı.

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