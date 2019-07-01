Oğuzhan eski günlerine dönecek
BEŞİKTAŞ’TA son 2 sezondaki kötü performansı yüzünden eleştirilen Oğuzhan Özyakup, bedelli askerliğinin sona ermesinin ardından yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
- Star Spor
Kartal’a veda edeceği ileri sürülen 26 yaşındaki Ozzi, ailesiyle konuştuktan sonra Siyah-Beyazlı formayı giymeye devam etme kararı alırken, “Abdullah Avcı ile yeni sezon için oturup konuşacağım. Eski günlerime dönmek adına elimden geleni yapacağım” dedi
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