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Oğuzhan eski günlerine dönecek

BEŞİKTAŞ’TA son 2 sezondaki kötü performansı yüzünden eleştirilen Oğuzhan Özyakup, bedelli askerliğinin sona ermesinin ardından yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

  • Star Spor
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Kartal’a veda edeceği ileri sürülen 26 yaşındaki Ozzi, ailesiyle konuştuktan sonra Siyah-Beyazlı formayı giymeye devam etme kararı alırken, “Abdullah Avcı ile yeni sezon için oturup konuşacağım. Eski günlerime dönmek adına elimden geleni yapacağım” dedi

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