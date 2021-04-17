Oğuzhan Özyakup 3 hafta yok

DHA 17 Nisan 2021 Cumartesi 12:30 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 12:30

Beşiktaş'ın dün akşam Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmanın 16'ncı dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Oğuzhan'ın 3 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi

Siyah-beyazlı kulüpten deneyimli orta sahanın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada alt baldırında ağrı hissetmesi nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un Acıbadem Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."