Oğuzhan Özyakup: Bugüne kadar kulübümle kur ya da sözleşmemle ilgili TL konusunu hiç konuşmadım
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Borçsuzluk kağıdını imzalamadığına dair çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Borçsuzluk kağıdını imzalamadığına dair çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Oğuzhan açıklamasında, "Son günlerde üst üste yapılan haberler sonrası zorunlu açıklamamdır. Televizyon ve gazetelerde hakkımda konuşulan ve yazılan para ile ilgili bütün haberler yalandır" dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.