Oğuzhan Özyakup: Bugüne kadar kulübümle kur ya da sözleşmemle ilgili TL konusunu hiç konuşmadım Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Borçsuzluk kağıdını imzalamadığına dair çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.