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Oğuzhan Özyakup dibe vurdu

Siyah-Beyazlı ekibin, 1 Temmuz 2012’de Arsenal’den transfer ettiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezondan beri ligde gol atamıyor. Ozzi, tribünlerin protestoları yüzünden büyük moral çöküşü yaşıyor.

  • StarSpor
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SÜPER Lig’de sahasında Demir Grup Sivasspor’a yenilerek kötü gidişini sürdüren Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup’taki düşüş de devam ediyor. Siyah-Beyazlılar’ın 1 Temmuz 2012’de Arsenal’den transfer ettiği 27 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu, son iki sezonda büyük hayal kırıklığı yaratırken, taraftarların da protestolarıyla karşı karşıya kalıyor.

LİGDE UZUN ZAMANDIR SUSKUN

2012-2013 sezonunda 28’i ligde olmak üzere 30 maça çıkan Oğuzhan, 6 gol atarken, 10 de asistlik katkı yapmıştı. 2013-2014’te 30 maçta 8 gol, 3 asist, 2014-2015’te 42 karşılaşmada 7 gol, 9 asist, 2015-2016’da 41 müsabakada 10 gol, 8 asist, 2016-2017’de 38 maçta 5 gol, 9 asist yapan Kartal’ın kaptanı, geçen sezon 36 karşılaşmada sadece 4 asist, bu sezon da 22 resmi maçta 2 gol, 5 asist üretebildi.

YENİ SÖZLEŞME UĞUR GETİRMEDİ

Geçen sezonki kötü performansına karşın 30 Haziran 2018’de sözleşmesini 31 Mayıs 2022’ye kadar uzatan Oğuzhan, son Sivas maçında taraftarlardan büyük tepki aldı. Son dönemde tribünlerin protestolarına maruz kalan Ozzi’nin hem moral hem de motivasyon olarak dibe vurduğu belirtiliyor. Beşiktaş’ın kaptanı 2016’da Türkiye’de yılın futbolcusu ödülüne layık görülmüştü.

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