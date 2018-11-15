Oğuzhan Özyakup görüşme odasında
Beşiktaş’ın Süper Lig’de Sivasspor’la geçen hafta oynadığı lig mücadelesine ilk 11’de başlayan Oğuzhan Özyakup, 57. dakikada oyundan alınmış ve Vodafone Park’taki binlerce taraftarın ıslıklı tepkisiyle saha kenarına gelmişti.
Performansında düşüş yaşayan tecrübeli futbolcuya tepkilerin artması sonrasında devreye A takımdan sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı girdi. Kavalcı’nın Sivasspor mücadelesinin ardından Oğuzhan’la bire bir görüşüp moral verdiği bildirildi.
Tecrübeli yöneticinin, Oğuzhan’a, tepkilere oynayacağı futbolla karşılık vermesi gerektiğini ve geri kalan her şeye kulaklarını tıkamasını istediğini söyleyip yönetim olarak kendisine güvendiklerini ilettiği öğrenildi.
(Fanatik)
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