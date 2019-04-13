Oğuzhan Özyakup İtalya yolcusu
İTALYAN basını Beşiktaş’ta forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup’un önümüzdeki sezon İtalya’ya gideceğini öne sürdü.
Cengiz Ünder, Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu’nun forma giydiği İtalya Ligi’ne gitmesi muhtemel Oğuzhan’la Inter, Napoli, Milan, Lazio, Roma, Genoa ve Empoli gibi kulüplerin ilgilendiği öne sürülüyor.
Akşam
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