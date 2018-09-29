Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Oğuzhan Özyakup Şenol Güneş'in elini sıkmadı

Beşiktaş - Kayserispor maçında 60. dakikada oyundan alınan Oğuzhan Özyakup teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Oğuzhan Özyakup, Şenol Güneş'in elini sıkmadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş-Kayserispor maçının 60. dakikasında oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup, Şenol Güneş'in uzattığı eli sıkmayarak bu karara tepki gösterdi.

Beşiktaş - Kayserispor maçında Şenol Güneş tarafından oyundan alınan Oğuzhan Özyakup, teknik direktörünün uzattığı elini sıkmadı.

Direkt olarak yedek kulübesine giden Oğuzhan, Şenol Güneş'in kararından memnun olmadığını bir hayli belli etti.

QUARESMA'YI HATIRLATTI

Oğuzhan'ın bu hareketi geçtiğimiz haftadaki Fenerbahçe derbisinde 90. dakikada oyundan alınan Quaresma'nın Şenol Güneş'e tepkisini hatırlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA