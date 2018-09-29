Oğuzhan Özyakup Şenol Güneş'in elini sıkmadı
Beşiktaş - Kayserispor maçında 60. dakikada oyundan alınan Oğuzhan Özyakup teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Oğuzhan Özyakup, Şenol Güneş'in elini sıkmadı.
Beşiktaş-Kayserispor maçının 60. dakikasında oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup, Şenol Güneş'in uzattığı eli sıkmayarak bu karara tepki gösterdi.
Beşiktaş - Kayserispor maçında Şenol Güneş tarafından oyundan alınan Oğuzhan Özyakup, teknik direktörünün uzattığı elini sıkmadı.
Direkt olarak yedek kulübesine giden Oğuzhan, Şenol Güneş'in kararından memnun olmadığını bir hayli belli etti.
QUARESMA'YI HATIRLATTI
Oğuzhan'ın bu hareketi geçtiğimiz haftadaki Fenerbahçe derbisinde 90. dakikada oyundan alınan Quaresma'nın Şenol Güneş'e tepkisini hatırlattı.
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