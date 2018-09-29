Oğuzhan Özyakup Şenol Güneş'in elini sıkmadı

Beşiktaş-Kayserispor maçının 60. dakikasında oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup, Şenol Güneş'in uzattığı eli sıkmayarak bu karara tepki gösterdi.

Beşiktaş - Kayserispor maçında Şenol Güneş tarafından oyundan alınan Oğuzhan Özyakup, teknik direktörünün uzattığı elini sıkmadı.

Direkt olarak yedek kulübesine giden Oğuzhan, Şenol Güneş'in kararından memnun olmadığını bir hayli belli etti.

QUARESMA'YI HATIRLATTI

Oğuzhan'ın bu hareketi geçtiğimiz haftadaki Fenerbahçe derbisinde 90. dakikada oyundan alınan Quaresma'nın Şenol Güneş'e tepkisini hatırlattı.