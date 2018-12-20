Oğuzhan Özyakup'a Shenzhen FC talip oldu

Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup piyangosu vurdu. Çin Süper Ligi'ne yükselen Shenzhen FC'nin siyah-beyazlıların kaptanına transfer teklifi yaptığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta geçen sezon başından beri beklenen performansı gösteremeyen Oğuzhan Özyakup'a Çin Süper Ligi ekiplerinden Shenzhen FC talip oldu.

Sohu Sports'ta yer alan iddiada Shenzhen'in yaptığı teklifin içerdiği rakam, süresi, Beşiktaş'ın ve Oğuzhan'ın teklife cevabına yer verilmedi.

Shenzhenli yöneticilerin Oğuzhan'la daha önce Çin'de forma giyen bir Türk oyuncu aracılığıyla irtibat kurdukları ve şehri, ülke futbolunu anlattıkları belirtildi.

Oğuzhan'la yapılan görüşmede Shenzhen'den Hong Kong'a metro ile geçilebildiği ve Türk oyuncunun istemesi durumunda kendisine çok önemli imkanların sağlanacağının anlatıldığı belirtildi.

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