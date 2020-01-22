İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9382
  • EURO
    6,5871
  • ALTIN
    297.029
  • BIST100
    123581
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor Beşiktaş'ta gözden düşen Oğuzhan Özyakup'u istiyor
Spor

Antalyaspor Beşiktaş'ta gözden düşen Oğuzhan Özyakup'u istiyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Beşiktaş'ta uzun süredir formsuz olan Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna katmak istiyor.

22.01.2020  11:53 - Güncelleme: 22.01.2020  11:53

Kırmızı-beyazlı ekibin yöneticileri, yıldız oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği öğrenilirken siyah-beyazlı yönetim de bu transfere sıcak bakıyor. Ancak Oğuzhan'ın Beşiktaş'ta kalmak istediği için teklife sıcak bakmadığı belirtildi.

Tamer Tuna yönetimindeki Antalyaspor, kadrosunu son olarak Fedor Kudryashov, Veysel ve Sinan Gümüş ile güçlendirmişti

BURADA KALMAK İSTİYORUM

Abdullah Avcı ile görüşen Oğuzhan, "Hocam ben bir yere gitmek istemiyorum. Kamp dönemi çok faydalı geçti. Eski Oğuzhan olacaksam burada olacağım. Başka şehirde kendime gelemem. İnşallah sezon sonu birlikte şampiyon olacağız" dedi.

(Türkiye)

İçişleri Bakanlığı'ndan videolu uyarı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

FETÖ'de iç savaş: Üçe bölündüler!
FETÖ'de iç savaş: Üçe bölündüler!

FETÖ'de iç savaş: Üçe bölündüler!

Türkiye'ye dil uzattı, ağzının payını kendi halkı verdi
Türkiye'ye dil uzattı, ağzının payını kendi halkı verdi

Türkiye'ye dil uzattı, ağzının payını kendi halkı verdi

Dikkat çeken açıklama: Türk yönetimi zekice davrandı
Dikkat çeken açıklama: Türk yönetimi zekice davrandı

Dikkat çeken açıklama: Türk yönetimi zekice davrandı

SİHA'lar iki gün bekledi vurdu
SİHA'lar iki gün bekledi vurdu

SİHA'lar iki gün bekledi vurdu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.