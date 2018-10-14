Oğuzhan'a 10 numara görev

SÜPER Lig’de milli ara sonrası 21 Ekim Pazar günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, sahaya sürecek ilk 11’i belirlemeye çalışıyor. Vida’nın cezalı olması nedeniyle Pepe’nin yanında savunmanın göbeğinde Medel’e yer vermeyi planlayan Güneş’in Sırbistan Milli Takımı kampında sakatlanan Adem Ljajic’in yokluğunda da forvet arkasında kaptan Oğuzhan Özyakup’a görev vereceği kaydedildi. Siyah-Beyazlılar’ın hocasının Ozzi’nin A Milli Takım’daki performansını beğendiği için böyle bir karar aldığı bildirildi. Kartal’da iyileştikten sonra U21 takımı ile oynanan çift kalede yeniden sakatlanan Adriano’nun durumu ise maç saati belli olacak.