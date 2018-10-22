Oğuzhan'a penaltı yasak
Göztepe maçı ile birlikte kullandığı son 3 penaltıyı gole çeviremeyen Ozzi’nin bir süre penaltı kullanmayacağı, beyaz noktaya gelecek ilk ismin ise Love olacağı belirtildi.
- StarSpor
TEKNİK Direktör Şenol Güneş, Göztepe maçında kaçan penaltı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Takımın birinci penaltıcısı Oğuzan, ikinci penaltıcısı Vagner Love” açıklamasını yapmıştı. Ancak kullandığı son 3 penaltıda golü bulamayan yıldız futbolcunun bir süre penaltı atmayacağı öğrenildi. Güneş ile konuşan Oğuzhan’ın özellikle kritik anlarda penaltı atmak istemediği ve bir süre geri planda alacağı ifade edildi. Siyah-Beyazlı takımda bu dönemde penaltı atışı kazanıldığında topun başına geçecek isim ise Vagner Love olacak. Love, Süper Lig’de kullandığı 10 penaltının tamamını gole çevirirken, artık takımın birinci penaltcısı konumuna gelecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.