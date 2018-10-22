Oğuzhan'a penaltı yasak

TEKNİK Direktör Şenol Güneş, Göztepe maçında kaçan penaltı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Takımın birinci penaltıcısı Oğuzan, ikinci penaltıcısı Vagner Love” açıklamasını yapmıştı. Ancak kullandığı son 3 penaltıda golü bulamayan yıldız futbolcunun bir süre penaltı atmayacağı öğrenildi. Güneş ile konuşan Oğuzhan’ın özellikle kritik anlarda penaltı atmak istemediği ve bir süre geri planda alacağı ifade edildi. Siyah-Beyazlı takımda bu dönemde penaltı atışı kazanıldığında topun başına geçecek isim ise Vagner Love olacak. Love, Süper Lig’de kullandığı 10 penaltının tamamını gole çevirirken, artık takımın birinci penaltcısı konumuna gelecek.