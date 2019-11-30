Oğuzhan’ın kredisi tükendi BEŞİKTAŞ’TA Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından Avrupa Ligi K Grubu’nda Slovan Bratislava ile oynanan 5. Hafta maçında ilk 11’de sahaya sürelen Oğuzhan Özyakup yine taraftarların gözüne giremedi.