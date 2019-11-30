Oğuzhan’ın kredisi tükendi
BEŞİKTAŞ’TA Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından Avrupa Ligi K Grubu’nda Slovan Bratislava ile oynanan 5. Hafta maçında ilk 11’de sahaya sürelen Oğuzhan Özyakup yine taraftarların gözüne giremedi.
- Star Spor
76 dakika sahada kaldıktan sonra yerini Güven Yalçın’a bırakan eski kaptan, tribünlerin tepkisine maruz kaldı ve yuhalandı. Siyah-Beyazlı taraftarlar kredisini tamamen tüketen Ozzi’ye sosyal medyadan “Ne zaman gerçek performansını göstereceksin” “Sen Beşiktaş’ı kafandan silmişsin”, “Git bu takımdan artık” şeklinde tepki yağdırdı.
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