Oğuzhan’ın yerine ilk aday Guilherme

KARTAL’DA ara transfer dönemi için çalışmalar iki yönlü devam ediyor. Yönetim hem takımdan gönderilmesi düşünülen isimlere takım ararken, hem de yeni oyuncular için temaslar yapıyor. Son dönemde takıma girmekte zorlanan Oğuzhan Özyakup ile Trabzonspor’un ilgilendiği öğrenilirken, yönetimin bu konuda gereken kolaylığı göstereceği ifade edildi. Kartal,Ozzi’nin ayrılması durumunda ise yerine Malatyasporlu Guilherme’yi alacak. Brezilyalı oyuncu için Beşiktaş, Malatya ile bir ön görüşme gerçekleştirirken, olumlu geri dönüş aldı.