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Okan Böke, Derya Çayırgan transferinden yapılan zararı kendi cebinden ödeyecek

Galatasaray'ın voleyboldan sorumlu yöneticisi Okan Böke, Derya Çayırgan transferinden yapılan zararı cebinden karşılayacak.

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Galatasaray voleybol şubesinde ilginç bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı kulüp transfer döneminde Halkbank'ın liberosu Derya Çayırgan'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı. Ancak Derya sezon başında tekrar Halkbank'a kiralandı. Galatasaray'la olan sözleşmesinde yıllık kazancı 160 bin TL yazan Derya'ya Halkbank 90 bin TL ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulübün zarar etmesini istemeyen yönetici Okan Böke, Derya'nın ücretinde arada kalan 70 bin TL'lik farkı cebinden karşılayacak.

Voleybolda bu sezon yaklaşık 3.5 milyon TL tasarrufa giden Galatasaray; HDI Sigorta, Trendyol ve THY ile sponsorluk anlaşmalarına vardı.

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