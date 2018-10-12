Okan Böke, Derya Çayırgan transferinden yapılan zararı kendi cebinden ödeyecek
Galatasaray'ın voleyboldan sorumlu yöneticisi Okan Böke, Derya Çayırgan transferinden yapılan zararı cebinden karşılayacak.
Galatasaray voleybol şubesinde ilginç bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılı kulüp transfer döneminde Halkbank'ın liberosu Derya Çayırgan'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı. Ancak Derya sezon başında tekrar Halkbank'a kiralandı. Galatasaray'la olan sözleşmesinde yıllık kazancı 160 bin TL yazan Derya'ya Halkbank 90 bin TL ödeyecek.
Sarı-kırmızılı kulübün zarar etmesini istemeyen yönetici Okan Böke, Derya'nın ücretinde arada kalan 70 bin TL'lik farkı cebinden karşılayacak.
Voleybolda bu sezon yaklaşık 3.5 milyon TL tasarrufa giden Galatasaray; HDI Sigorta, Trendyol ve THY ile sponsorluk anlaşmalarına vardı.
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