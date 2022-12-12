Okan Burk istedi, Galatasaray harekete geçti! Bayern Münih'ten...

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın hedefinde Yusuf Kabadayı var. Bayern Münih'in 2. takımında görev yapan 18 yaşındaki futbolcu için Sarı-Kırmızılılar'ın harekete geçtiği belirlendi. Forvet ve kanat bölgesinde görev yapabilen Yusuf Kabadayı geleceğin önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor. Bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde 3 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen genç yıldız, Bölgesel Lig'de ise 7 maçta 2 kez ağları sarstı. Daha önce U15 ve U16 Milli Takımımız'da forma giyen Yusuf Kabadayı ardından aldığı davet sonrası Almanya'nın U18 ve U19 takımlarında oynadı.

TFF'DE İLGİLENİYOR

TFF'nin de 18 yaşındaki oyuncuyu yakından izlediği öğrenildi. Galatasaray şu anda Yusuf Kabadayı'nın menajeriyle temasa geçtiği, önümüzdeki günlerde de Bayern ile görüşüleceği belirtildi. Alman basınındaki haberlere göre; Bayern Münih, genç yeteneği bırakmaya sıcak bakmıyor.