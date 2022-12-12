İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2022 Pazartesi / 19 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6481
  • EURO
    19,7058
  • ALTIN
    1075.62
  • BIST100
    5211.88
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Burk istedi, Galatasaray harekete geçti! Bayern Münih'ten...
Spor

Okan Burk istedi, Galatasaray harekete geçti! Bayern Münih'ten...

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Takvim12 Aralık 2022 Pazartesi 14:23 - Güncelleme:
Okan Burk istedi, Galatasaray harekete geçti! Bayern Münih'ten...
ABONE OL

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın hedefinde Yusuf Kabadayı var. Bayern Münih'in 2. takımında görev yapan 18 yaşındaki futbolcu için Sarı-Kırmızılılar'ın harekete geçtiği belirlendi. Forvet ve kanat bölgesinde görev yapabilen Yusuf Kabadayı geleceğin önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor. Bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde 3 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen genç yıldız, Bölgesel Lig'de ise 7 maçta 2 kez ağları sarstı. Daha önce U15 ve U16 Milli Takımımız'da forma giyen Yusuf Kabadayı ardından aldığı davet sonrası Almanya'nın U18 ve U19 takımlarında oynadı.

TFF'DE İLGİLENİYOR

TFF'nin de 18 yaşındaki oyuncuyu yakından izlediği öğrenildi. Galatasaray şu anda Yusuf Kabadayı'nın menajeriyle temasa geçtiği, önümüzdeki günlerde de Bayern ile görüşüleceği belirtildi. Alman basınındaki haberlere göre; Bayern Münih, genç yeteneği bırakmaya sıcak bakmıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.