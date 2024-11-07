Okan Burk yeni bir rekor için sahaya çıkıyor

Tottenham'ı konuk edecek olan Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün galibiyet daha alması durumunda bir rekora daha imza atmış olacak.

Deneyimli çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacak.

2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile birlikte zirveyi paylaşan Okan Hoca, 8 galibiyetlik rekoru kırarsa, tek başına en çok kazanan Türk teknik adam unvanının sahibi olacak

Galatasaray ile Tottenham, bu akşam 20.45'te RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.