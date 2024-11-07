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Spor

Okan Burk yeni bir rekor için sahaya çıkıyor

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk bu akşam Tottenham ile oynanacak maçı kazanması durumunda Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk çalıştırıcı olacak.

7 Kasım 2024 Perşembe 11:49 - Güncelleme:
Okan Burk yeni bir rekor için sahaya çıkıyor
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Tottenham'ı konuk edecek olan Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün galibiyet daha alması durumunda bir rekora daha imza atmış olacak.

Deneyimli çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacak.

2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile birlikte zirveyi paylaşan Okan Hoca, 8 galibiyetlik rekoru kırarsa, tek başına en çok kazanan Türk teknik adam unvanının sahibi olacak

Galatasaray ile Tottenham, bu akşam 20.45'te RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

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