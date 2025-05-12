İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2025 Pazartesi / 15 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7594
  • EURO
    43,0447
  • ALTIN
    4018.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk 2. kez final heyecanı yaşayacak
Spor

Okan Buruk 2. kez final heyecanı yaşayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla ilk, kariyerinde de 2. kez Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşayacak. Buruk daha önce Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı kazandı.

IHA12 Mayıs 2025 Pazartesi 10:07 - Güncelleme:
Okan Buruk 2. kez final heyecanı yaşayacak
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Trabzonspor ile oynayacak. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk da kupa koleksiyonuna bir yenisini daha eklemek istiyor. Buruk, bu maçla birlikte teknik adamlık kariyerinde 2. kez Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşayacak. 51 yaşındaki teknik direktör, kupayı ilk defa 10 Mayıs 2018 tarihinde Diyarbakır'da oynanan finalde Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorla yenerek kazanmıştı. Bu aynı zamanda Okan Buruk'un antrenörlük kariyerinde elde ettiği ilk kupa olarak yer alıyor.

GALATASARAY İLE 3, TOPLAMDA 5 KUPA KAZANDI

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak ilk kez Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek. 2022 yılının yaz döneminde sarı-kırmızılıları çalıştırmaya başlayan Buruk, bu süreçte birçok başarıya ve rekora imza atarken, Süper Lig'de 2, TFF Süper Kupa'da da 1 kez mutlu sona ulaştı. 51 yaşındaki teknik adam, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanıp, başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray dışında, Başakşehir ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşarken, Akihisarspor ile de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Futbolculuk döneminde de Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, bunların 4'ünü Galatasaray'da, 1'ini de Beşiktaş'ta yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.