Okan Buruk 4. derbisine çıkmaya hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 4. derbisine çıkacak. Bu sezon göreve gelen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 3 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk'lu Galatasaray, sarı-lacivertlileri Kadıköy'de 3-0 mağlup ederken, siyah-beyazlıları da Nef Stadyumu'nda 2-1'lik skorla yendi. Buruk, Beşiktaş'a deplasmanda ise 3-1 kaybetti.

FENERBAHÇE İLE 14 KEZ KARŞILAŞTI

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un takımları söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 49 yaşındaki teknik direktör, 3 kez Akhisarspor ile, 1 kez de Galatasaray ve Çaykur Rizespor'la Fenerbahçe'yi yendi.