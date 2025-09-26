İSTANBUL 23°C / 17°C
Spor

Okan Buruk açıkladı: Devre arası baygınlık geçirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı sonrası konuştu. Buruk, 'Torreira devre arasında bir baygınlık geçirdi. Sıcağın bir etkisi var. Apar topar değiştirdik.' dedi.

26 Eylül 2025 Cuma 22:47
Okan Buruk açıkladı: Devre arası baygınlık geçirdi
Trendol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerek, üst üste 7. galibiyetini elde etti.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadeleyi değerlendirdi.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Maç bittiği anda galibiyet sevincini, rekor kırma sevincini yaşayamadan içeri girdik. Halen de yaşamıyorum açıkçası.

Maçın son 15-20 dakikası yaptıklarımız... Rakibimiz iyi bir geçiş takımı. Son bölümde son değişiklikler sonrası daha iyisini yapmamız gerekirdi. 2 maçı düşündük. Hem bugünü hem salı gününü.

Torreira devre arasında bir baygınlık geçirdi. Sıcağın bir etkisi var. Apar topar değiştirdik."

