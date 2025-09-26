Trendol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerek, üst üste 7. galibiyetini elde etti.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadeleyi değerlendirdi.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Maç bittiği anda galibiyet sevincini, rekor kırma sevincini yaşayamadan içeri girdik. Halen de yaşamıyorum açıkçası.

Maçın son 15-20 dakikası yaptıklarımız... Rakibimiz iyi bir geçiş takımı. Son bölümde son değişiklikler sonrası daha iyisini yapmamız gerekirdi. 2 maçı düşündük. Hem bugünü hem salı gününü.

Torreira devre arasında bir baygınlık geçirdi. Sıcağın bir etkisi var. Apar topar değiştirdik."