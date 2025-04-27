Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk iç transfer hakkında da önemli sözler söyledi.

"EN GÜZEL GOL!"

"Maçtan önce de söyledim, Eyüpspor ligin başarılı takımlarından biri, zor bir maç olacağını bekliyorduk. Belli bölümler bizim için zor geçti. Golü bulduk, öne geçtik. Oyunun genelinde çok net pozisyonlar vermedik. 2-0'dan sonra değişiklikler yaptık ve 3. golü bulduk. 3-1'i buldular. Devamında üstümüze geldikçe rakibimiz baskılarımızı doğru yaptık. Yaptığımız baskıdan sonra kazandığımız topla attığımız goldü en güzel gol."

"KALİTELİ İŞLER YAPTIK"

"Öne geçmek bizim için avantaj oluyor bu tür maçlarda. Rakibiniz de sizin üzerinize geldiğinde kaliteli işler yaptık. Ofansif olarak iyi işler yaptık. Kaçırdığımız net pozisyonlar da var. Direkten dönen de var."

"DAHA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

"Güzel bir gündü ama hiçbir şey bitmedi. Bunun bilinciyle bir sonraki maça hazırlanacağız. Bundan sonraki maçları da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Bundan sonra da aynı ciddiyetle devam etmek zorundayız."

"OYUNU OTURTTUK"

Bir takım kuruyorsunuz sezon başında, inanılmaz bir maç sayısı var. Özellikle ocak-şubat ayları bizim için istediğimiz gibi geçmedi. Kazandığımmız çok maç oldu ama transfer dönemi, gidenler-kalanlar, eksildiğimiz maçlar oldu. Yeni oyuncuları adapte etmeniz gerekiyor. Bence bu ay, özellikle mart ayındaki maç sayısı fazla değildi. Bu ayda başlayan yükselişimiz, tam kadroyuz en önemlisi bence, oyunu oturttuk.

"KEŞKE AVRUPA DA OLSAYDI"

Sakatlıktan dönenlerle birlikte performansımız yukarıya çıktı. Burada oynadığımız oyun, formumuzun yükselmesi çok önemliydi bu dönemde. Geçen hafta da söyledim keşke burada Avrupa da olsaydı diye. Yakaladığımız havadan dolayı. Şampiyonluğa inanmış bir Galatasaray var. Bunu taraftarımızla birlikte yapıyoruz. Bu birliktelik bizi şampiyonluğa götürüyor. Ama aynı ciddiyetle devam etmeliyiz.

"TORREIRA, YUNUS, GÜNAY"

Lucas Torreira'nın daha önce yenilemiştik sözleşmesini. Türk oyuncularda bu tür yenilemeler var. Konuştuğumuz, anlaştığımız oyuncular var, Yunus gibi, Günay gibi. Kadromuzdan çok memnunuz. Onların hak ettiğini de yönetimimiz vermeye çalışıyorlar. Onların da en kısa zamanda tamamlanacaktır. Bu oyuncu grubunu devam ettirmek istiyoruz.